Британська розвідка назвала причини "впускання" бомб авіацією рф на власній території
Київ • УНН
Британська розвідка назвала причини "впускання" бомб авіацією рф на власній території, вказавши, що це підкреслило нездатність росії використовувати свої боєприпаси по цілях.
Російська авіація скидає бомби на свою територію через нездатність росії застосовувати свої боєприпаси по визначених цілях, ідеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
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Повідомляється, що 4 травня 2024 року російський винищувач випадково випустив боєприпас ФАБ-500 у житловому районі бєлгорода (росія). Губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков підтвердив вибух та руйнування у бєлгороді, не вказавши причину. Було пошкоджено 30 будинків та 10 автомобілів, п'ятеро людей потребували госпіталізації, що свідчить про руйнівну силу боєприпасу, вказано у звіті.
"Це не поодинокий випадок", - зазначили у МО Британії.
Повідомляється, що 18 лютого у бєлгородській області було випущено ФАБ-250, що призвело до евакуації 150 жителів. ЗМІ припускають, що такі скидання досить поширені: лише у бєлгородській області у період із березня по квітень 2024 року випадково впало 20 боєприпасів.
Ці приклади вказують на триваючу нездатність росії успішно застосовувати свої боєприпаси по намічених цілях. Подібні помилки мають руйнівні та летальні наслідки для населення росії
російський літак скинув на бєлгород ще одну ФАБ: семеро поранених 06.05.24, 12:47 • 32684 перегляди