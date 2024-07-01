російська авіація впустила на бєлгородську область ФАБ-3000 - ЗМІ
Київ • УНН
За останні чотири дні російська авіація скинула щонайменше 10 боєприпасів над територією бєлгородської області у рф , завдавши шкоди житловим будинкам, але обійшлося без жертв.
Протягом останній чотирьох днів російська авіація впустила над територією бєлгородської області щонайменше 10 боєприпасів. Про це пише УНН з посиланням на Telegram-канал ASTRA.
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Зокрема, з 28 червня у регіоні знайшли одразу 4 ФАБ: у районі сіл Крутий Лог, Нова Таволжанка, Добре та біля житлового будинку не вулиці Виноградна у селі Крутий Лог.
У всіх чотирьох випадках ніхто не постраждав.
Окрім того, 29 червня у полі у Шебекінському міському окрузі, за 5 кілометрів від селища Маслова Пристань вперше знайшли ФАБ-3000. Авіабомба вибухнула, але оскільки падіння сталося у полі, жертв та постраждалих вдалося уникнути.
Того ж таки дня ФАБ-250 упала біля житлових будинків у селищі Розумне. Внаслідок інциденту пошкоджено 5 житлових будинків, але постраждали немає. Також, 29 червня, у полі в районі села Камизіно впала російська ракета Р-77.
Наступного дня, 30 червня, ФАБи знайшли у селі Пристень, у полі у Білгородському районі, та в районі села Бочківка.
Таким чином, загальна кількість скинутих Росією бомб на свої та окуповані території України досягла як мінімум 119 за березень, квітень, травень та червень 2024 року
Нагадаємо
У Бєлгородській області в рф сталося масштабне відключення електроенергії. Найбільші міста регіону - Бєлгород і Старий Оскол - залишилися без світла після повідомлення про атаку безпілотника на підстанцію.