російська авіація впустила на бєлгородську область ФАБ-3000 - ЗМІ

Протягом останній чотирьох днів російська авіація впустила над територією бєлгородської області щонайменше 10 боєприпасів. Про це пише УНН з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

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Зокрема, з 28 червня у регіоні знайшли одразу 4 ФАБ: у районі сіл Крутий Лог, Нова Таволжанка, Добре та біля житлового будинку не вулиці Виноградна у селі Крутий Лог.

У всіх чотирьох випадках ніхто не постраждав.

Окрім того, 29 червня у полі у Шебекінському міському окрузі, за 5 кілометрів від селища Маслова Пристань вперше знайшли ФАБ-3000. Авіабомба вибухнула, але оскільки падіння сталося у полі, жертв та постраждалих вдалося уникнути.

Того ж таки дня ФАБ-250 упала біля житлових будинків у селищі Розумне. Внаслідок інциденту пошкоджено 5 житлових будинків, але постраждали немає. Також, 29 червня, у полі в районі села Камизіно впала російська ракета Р-77.

Наступного дня, 30 червня, ФАБи знайшли у селі Пристень, у полі у Білгородському районі, та в районі села Бочківка.

Таким чином, загальна кількість скинутих Росією бомб на свої та окуповані території України досягла як мінімум 119 за березень, квітень, травень та червень 2024 року