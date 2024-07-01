Майже у всій бєлгородській області немає світла - росЗМІ
Київ • УНН
У Бєлгородській області в рф сталося масштабне відключення електроенергії, найбільші міста Бєлгород і Старий Оскол залишилися без світла після повідомлення про атаку безпілотника на підстанцію.
Майже у всій бєлгородській області, зокрема найбільших містах - Бєлгород та Старий Оскол - немає світла. В регіоні не працюють світлофори, є проблеми з інтернетом. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
Проблем з електропостачанням офіційно підтвердила філія ПАТ "Россети Центр" - "Білгороденерго". Там визнали, що у низці районів Білгородської області та Білгороді "спостерігаються тимчасові перерви подачі електроенергії споживачам. А втім, причину росіяни не назвали, лише пояснили це - "зовнішнім впливом на енергооб'єкт".
Тим часом Telegram-канал ASTRA повідомляє, що причиною блекауту стала атака дронів на підстанції у місті Старий Сокіл. Там знаходяться дві найбільші в Білгородській області електропідстанції.
Цієї ночі місцеві повідомляли, що в цьому районі чули звуки безпілотників та вибухи. Зазначається, що дрони намагались збити зі стрілецької зброї, але безрезультатно.
Доповнення
Як зауважили в ASTRA, потужність підстанції "Старий Оскол" складає 1930 МВА. Обидва енергооб'єкти входять до схем видачі потужності Курської та Нововоронезької АЕС та забезпечують зв'язок Курської та Воронезької енергосистем.
Інша підстанція - "Металургійна" потужністю 3650 МВА — найбільша у Білгородській області та одна з найбільших у Європі.
Нагадаємо
В ніч на 1 липня, в курській області росії повідомлялося про вибухи та атаку безпілотників: понад 20 БПЛА нібито прямували до міста. Тим часом російська протиповітряна оборона стверджує, що збила 36 безпілотників над брянською, курською та бєлгородською областями.