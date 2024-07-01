Почти во всей Белгородской области, в частности крупнейших городах - Белгород и Старый Оскол - нет света. В регионе не работают светофоры, есть проблемы с интернетом. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Проблемы с электроснабжением официально подтвердил филиал ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго". Там признали, что в ряде районов Белгородской области и Белгороде "наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии потребителям". Впрочем, причину россияне не назвали, лишь объяснили это - "внешним воздействием на энергообъект".

Тем временем Telegram-канал ASTRA сообщает, что причиной блэкаута стала атака дронов на подстанции в городе Старый Сокол. Там находятся две крупнейшие в Белгородской области электроподстанции.

Этой ночью местные сообщали, что в этом районе слышали звуки беспилотников и взрывы. Отмечается, что дроны пытались сбить из стрелкового оружия, но безрезультатно.

Дополнение

Как отметили в ASTRA, мощность подстанции "Старый Оскол" составляет 1930 МВА. Оба энергообъекта входят в схемы выдачи мощности Курской и Нововоронежской АЭС и обеспечивают связь Курской и Воронежской энергосистем.

Другая подстанция - "Металлургическая" мощностью 3650 МВА - крупнейшая в Белгородской области и одна из крупнейших в Европе.

Напомним

В ночь на 1 июля, в курской области России сообщалось о взрывах и атаке беспилотников: более 20 БПЛА якобы направлялись в город. Между тем российская противовоздушная оборона утверждает, что сбила 36 беспилотников над брянской, курской и белгородской областями.