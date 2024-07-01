У курській області рф повідомили про атаку БПЛА та вибухи: що відомо
Київ • УНН
Вночі в курській області росії повідомлялося про вибухи та атаку безпілотників: понад 20 БПЛА нібито прямували до міста, а російська протиповітряна оборона стверджує, що збила 36 безпілотників над брянською, курською та бєлгородською областями.
У російські курській області повідомили про атаку безпілотників та вибухи у ніч на 1 липня. За даними місцевих Telegram-каналів, понад 20 БПЛА прямували в напрямку курська, передає УНН.
Деталі
Після 00: 30 1 липня у курській області було оголошено небезпеку атаки БПЛА.
Після цього місцеві жителі повідомили, що чули вибухи у Коренівському та Щигровському районах області.
Також пізніше було гучно в Солнцевскому та Тимському районах.
Повідомлялось про понад 20 БПЛА в напрямку курська.
Доповнення
В міноборони рф заявляють, що російська ППО за ніч знищила нібито 36 безпілотників над брянською, курською та бєлгородською областями. 18 БПЛА над територією брянської області, 9 БПЛА - над курською областю і 9 дронів нібито збили над бєлгородською.