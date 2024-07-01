В российской курской области сообщили об атаке беспилотников и взрывах в ночь на 1 июля. По данным местных Telegram-каналов, более 20 БПЛА направлялись в направлении Курска, передает УНН.

Детали

После 00:30 1 июля в курской области была объявлена опасность атаки БПЛА.

После этого местные жители сообщили, что слышали взрывы в Кореневском и Щигровском районах области.

Также позже было шумно в Солнцевском и Тимском районах.

Сообщалось о более 20 БПЛА в направлении Курска.

Дополнение

В минобороны рф заявляют, что российская ПВО за ночь уничтожила якобы 36 беспилотников над брянской, курской и белгородской областями. 18 БПЛА над территорией брянской области, 9 БПЛА - над курской областью и 9 дронов якобы сбили над белгородской.