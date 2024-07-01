В течение последний четырех дней российская авиация упустила над территорией Белгородской области по меньшей мере 10 боеприпасов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Детали

В частности, с 28 июня в регионе нашли сразу 4 ФАБ: в районе сел Крутой Лог, Новая Таволжанка, Хорошо и возле жилого дома не улице Виноградная в селе Крутой Лог.

Во всех четырех случаях никто не пострадал.

Кроме того, 29 июня в поле в Шебекинском городском округе, в 5 километрах от поселка Маслова Пристань впервые нашли ФАБ-3000. Авиабомба взорвалась, но поскольку падение произошло в поле, жертв и пострадавших удалось избежать.

В тот же день ФАБ-250 упала возле жилых домов в поселке Разумное. В результате инцидента повреждены 5 жилых домов, но пострадавших нет. Также, 29 июня, в поле в районе села Камызино упала российская ракета Р-77.

На следующий день, 30 июня, ФАБы нашли в селе Пристень, в поле в Белгородском районе, и в районе села Бочковка.

Таким образом, общее количество сброшенных Россией бомб на свои и оккупированные территории Украины достигло как минимум 119 за март, апрель, май и июнь 2024 года - подытожили в ASTRA

Напомним

В Белгородской области в рф произошло масштабное отключение электроэнергии. Крупнейшие города региона - Белгород и Старый Оскол - остались без света после сообщения об атаке беспилотника на подстанцию.