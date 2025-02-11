Российская атака в Харьковской области: количество пострадавших возросло до шести
Киев • УНН
В результате атаки управляемыми авиабомбами на Золочевскую общину пострадали шесть человек. Трое из них госпитализированы, другим оказали помощь на месте.
В результате утренней атаки российских войск управляемыми авиабомбами в Харьковской области пострадали шесть человек, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
На эту минуту - шестеро пострадавших. Трое из них госпитализированы в учреждения здравоохранения
Остальным, по его словам, медики оказали помощь на месте.
Напомним
В Харьковской области российские войска утром атаковали Золочевскую громаду управляемыми авиабомбами, попав в частный дом. Сначала было известно, что пострадали четыре человека, в том числе 12-летний мальчик.