росіяни вранці завдали авіаудар по Харківщині: постраждала дитина та ще троє людей

У Харківській області російські війська атакували Золочівську громаду керованими авіабомбами, влучивши у приватний будинок, постраждали четверо людей, у тому числі 12-річний хлопець, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Золочівській громаді. Сьогодні близько 11:27 ворог обстріляв керованими авіабомбами селище Золочів. Боєприпас влучив у приватний житловий будинок. Постраждали 4 людини, серед них 12-річний хлопець - написав Синєгубов.

Профільні служби працюють на місці події.

Доповнення

За даними голови ОВА, за минулу добу російські війська обстріляли населені пункти у трьох районах Харківської області, використовуючи дрони, керовані авіабомби та артилерію. Пошкоджено приватні будинки, будинок культури та газову трубу, постраждала літня жінка. Уночі 11 лютого, о 01:00 у місті Мерефа Харківського району внаслідок збиття БПЛА виникло пошкодження складських будівель.