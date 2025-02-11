россияне утром нанесли авиаудар по Харьковской области: пострадал ребенок и еще три человека

В Харьковской области российские войска атаковали Золочевскую громаду управляемыми авиабомбами, попав в частный дом, пострадали четыре человека, в том числе 12-летний мальчик, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Российские оккупанты продолжают наносить удары по Золочевской громаде. Сегодня около 11:27 враг обстрелял управляемыми авиабомбами поселок Золочев. Боеприпас попал в частный жилой дом. Пострадали 4 человека, среди них 12-летний мальчик - написал Синегубов.

Профильные службы работают на месте происшествия.

Дополнение

По данным главы ОВА, за минувшие сутки российские войска обстреляли населенные пункты в трех районах Харьковской области, используя дроны, управляемые авиабомбы и артиллерию. Повреждены частные дома, дом культуры и газовая труба, пострадала пожилая женщина. Ночью 11 февраля, в 01:00 в городе Мерефа Харьковского района в результате сбивания БПЛА возникло повреждение складских зданий.