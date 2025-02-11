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россияне утром нанесли авиаудар по Харьковской области: пострадал ребенок и еще три человека

Киев  •  УНН

 • 8396 просмотра

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Российские войска атаковали Золочев управляемыми авиабомбами, попав в частный дом. В результате обстрела пострадали четыре человека, включая 12-летнего мальчика.

В Харьковской области российские войска атаковали Золочевскую громаду управляемыми авиабомбами, попав в частный дом, пострадали четыре человека, в том числе 12-летний мальчик, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Российские оккупанты продолжают наносить удары по Золочевской громаде. Сегодня около 11:27 враг обстрелял управляемыми авиабомбами поселок Золочев. Боеприпас попал в частный жилой дом. Пострадали 4 человека, среди них 12-летний мальчик

- написал Синегубов.

Профильные службы работают на месте происшествия.

Дополнение

По данным главы ОВА, за минувшие сутки российские войска обстреляли населенные пункты в трех районах Харьковской области, используя дроны, управляемые авиабомбы и артиллерию. Повреждены частные дома, дом культуры и газовая труба, пострадала пожилая женщина. Ночью 11 февраля, в 01:00 в городе Мерефа Харьковского района в результате сбивания БПЛА возникло повреждение складских зданий.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kharkivХарьков

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