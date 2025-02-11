Російська атака на Харківщині: кількість постраждалих зросла до шести

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Внаслідок атаки керованими авіабомбами на Золочівську громаду постраждали шестеро людей. Троє з них госпіталізовані, іншим надали допомогу на місці.

Внаслідок ранкової атаки російських військ керованими авіабомбами у Харківській області постраждали шестеро людей, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.  

На цю хвилину - шестеро постраждалих. Троє із них шпиталізовані до установ охорони здоровʼя

- повідомив Синєгубов.

Іншим, з його слів, медики надали допомогу на місці.

Нагадаємо

У Харківській області російські війська вранці атакували Золочівську громаду керованими авіабомбами, влучивши у приватний будинок. Спочатку було відомо, що постраждали четверо людей, у тому числі 12-річний хлопець.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
kharkivХарків

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