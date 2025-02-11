Російська атака на Харківщині: кількість постраждалих зросла до шести

Внаслідок ранкової атаки російських військ керованими авіабомбами у Харківській області постраждали шестеро людей, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

На цю хвилину - шестеро постраждалих. Троє із них шпиталізовані до установ охорони здоровʼя - повідомив Синєгубов.

Іншим, з його слів, медики надали допомогу на місці.

Нагадаємо

У Харківській області російські війська вранці атакували Золочівську громаду керованими авіабомбами, влучивши у приватний будинок. Спочатку було відомо, що постраждали четверо людей, у тому числі 12-річний хлопець.