Російська атака на Харківщині: кількість постраждалих зросла до шести
Київ • УНН
Внаслідок атаки керованими авіабомбами на Золочівську громаду постраждали шестеро людей. Троє з них госпіталізовані, іншим надали допомогу на місці.
Внаслідок ранкової атаки російських військ керованими авіабомбами у Харківській області постраждали шестеро людей, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
На цю хвилину - шестеро постраждалих. Троє із них шпиталізовані до установ охорони здоровʼя
Іншим, з його слів, медики надали допомогу на місці.
Нагадаємо
У Харківській області російські війська вранці атакували Золочівську громаду керованими авіабомбами, влучивши у приватний будинок. Спочатку було відомо, що постраждали четверо людей, у тому числі 12-річний хлопець.