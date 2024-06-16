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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россии было не выгодно заканчивать войну, доказательством этого является полномасштабное вторжение - Зеленский

россии было не выгодно заканчивать войну, доказательством этого является полномасштабное вторжение - Зеленский

Киев  •  УНН

16 июня 2024, 14:51  •  3306 просмотра

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россия заблокировала около 200 минских встреч, на которых не было решено ни одного вопроса, доказав, что ей не выгодно заканчивать войну, что привело к полномасштабному вторжению в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия блокировала около 200 минских встреч, где не было решено ни одного вопроса. По его словам, это россии было выгодно, а доказательством этого является полномасштабное вторжение. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

На этом Саммите многие страны хотели привлечения представителей рф, а также большинство стран не хочет им даже пожать руку. Разные мнения у всего мира и абсолютно справедливо, что они разные и имеют право звучать. Поэтому был наработан консенсус, а из-за того, что мы абсолютно понимаем о чем говорим. россия не хочет об этом повторять, россия блокировала любые инициативы еще перед полномасштабным вторжением. Было около 200 встреч, минских встреч, где не было решено ни одного вопроса. Все блокировки были со стороны рф. Абсолютно все. Почему? Потому что не выгодно было заканчивать войну, доказательством этого является полномасштабное вторжение,

- сказал Зеленский.

Он отметил, что выбран правильный процесс - Саммит мира.

"А потом разработка соответствующего детального плана, а потом когда эта наработка есть, то это говорит о том, что россия не сможет заблокировать даже начало мирного процесса. Если есть уже конкретный план, то после этого представителям рф этот согласованный план будет передан. Ну и потом с вами мы увидим, готовы ли они к окончанию войны", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на втором пленарном заседании Глобального саммита мира, заявил, что участники сделали правильный выбор, выбор двух пунктов по безопасности и одного гуманитарного пункта, чтобы начать двигаться к восстановлению полной безопасности и справедливого мира. Диалог состоялся и очевидно, что он может иметь абсолютно практические последствия.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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