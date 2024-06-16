росії було не вигідно закінчувати війну, доказом цього є повномасштабне вторгнення - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія блокувала близько 200 мінських зустрічей, де не було вирішено жодного питання. За його словами, це росії було вигідно, а доказом цього є повномасштабне вторгнення. Про це Зеленський заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

На цьому Саміті багато країн хотіли залучення представників рф, а також більшість країн не хоче їм навіть потиснути руку. Різні думки у всього світу і абсолютно справедливо, що вони різні і мають право звучати. Тому був напрацьований консенсус, а через те, що ми абсолютно розуміємо про що говоримо. росія не хоче про це повторювати, росія блокувала будь-які ініціативи ще перед повномасштабним вторгненням. Було близько 200 зустрічей, мінських зустрічей, де не було вирішено жодного питання. Всі блокування були з боку рф. Абсолютно всі. Чому? Бо не вигідно було закінчувати війну, доказом цього є повномасштабне вторгнення,