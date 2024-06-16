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росії було не вигідно закінчувати війну, доказом цього є повномасштабне вторгнення - Зеленський

Київ • УНН

 • 42239 перегляди

росія заблокувала близько 200 мінських зустрічей, на яких не було вирішено жодного питання, довівши, що їй не вигідно закінчувати війну, що призвело до повномасштабного вторгнення в Україну.

росії було не вигідно закінчувати війну, доказом цього є повномасштабне вторгнення - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія блокувала близько 200 мінських зустрічей, де не було вирішено жодного питання. За його словами, це росії було вигідно, а доказом цього є повномасштабне вторгнення. Про це Зеленський заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

На цьому Саміті багато країн хотіли залучення представників рф, а також більшість країн не хоче їм навіть потиснути руку. Різні думки у всього світу і абсолютно справедливо, що вони різні і мають право звучати. Тому був напрацьований консенсус, а через те, що ми абсолютно розуміємо про що говоримо. росія не хоче про це повторювати, росія блокувала будь-які ініціативи ще перед повномасштабним вторгненням. Було близько 200 зустрічей, мінських зустрічей, де не було вирішено жодного питання. Всі блокування були з боку рф. Абсолютно всі. Чому? Бо не вигідно було закінчувати війну, доказом цього є повномасштабне вторгнення,

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що обрано правильний процес - Саміт миру.

"А потім розробка відповідного детального плану, а потім коли це напрацювання є, то це говорить про те, що росія не зможе заблокувати навіть початок мирного процесу. Якщо є вже конкретний план, то після цього представникам рф цей погоджений план буде передано. Ну і потім з вами ми побачимо, чи готові вони до закінчення війни", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на другому пленарному засіданні Глобального саміту миру, заявив, що учасники зробили правильний вибір, вибір двох безпекових та одного гуманітарного пункту, щоб почати рухатися до відновлення повної безпеки та справедливого миру. Діалог відбувся і очевидно, що він може мати абсолютно практичні наслідки.

Павло Башинський

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