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Роспатент получил пять заявок на регистрацию товарного знака "Новичок"

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент - ред.) в марте-апреле получила пять заявок на регистрацию торгового знака "Новичок". Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Роспатент получил пять заявок на регистрацию товарного знака "Новичок"

Заявки поданы со стороны компаний ООО "Виноконьячный завод "Альянс — 1892", ООО "Объединение "Золотой Бренд", ООО "ЛИГАЛ АРТ", ОАО "СИБИАР" и от частного лица — Виктории Алексеевны Воскобойниковой. В заявках указывается написание товарного знака "Новичок", "Novichok", "Novichek". Заявки были поданы 20 и 27 марта, 3, 5, 6 апреля.

"Заявки касаются алкогольной и безалкогольной продукции, фармацевтических изделий. В 2018 году заявки поступили в марте-апреле", — рассказали в пресс-службе Роспатента.

Как сообщает УНН, на Кубани (в России - ред.) одного из из разработчиков отравляющих веществ класса "Новичок" Владимира Углева сбила машина.

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