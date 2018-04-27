Роспатент получил пять заявок на регистрацию товарного знака "Новичок"

Заявки поданы со стороны компаний ООО "Виноконьячный завод "Альянс — 1892", ООО "Объединение "Золотой Бренд", ООО "ЛИГАЛ АРТ", ОАО "СИБИАР" и от частного лица — Виктории Алексеевны Воскобойниковой. В заявках указывается написание товарного знака "Новичок", "Novichok", "Novichek". Заявки были поданы 20 и 27 марта, 3, 5, 6 апреля.

"Заявки касаются алкогольной и безалкогольной продукции, фармацевтических изделий. В 2018 году заявки поступили в марте-апреле", — рассказали в пресс-службе Роспатента.



Как сообщает УНН, на Кубани (в России - ред.) одного из из разработчиков отравляющих веществ класса "Новичок" Владимира Углева сбила машина.