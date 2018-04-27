Роспатент отримав п'ять заявок на реєстрацію товарного знака "Новачок"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Федеральна служба з інтелектуальної власності (Роспатент - ред.) в березні-квітні отримала п'ять заявок на реєстрацію торгового знака "Новачок". Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА Новини.
Заявки подані з боку компаній ТОВ "Виноконьячний завод "Альянс - тисячу вісімсот дев'яносто дві", ТОВ "Об'єднання "Золотий Бренд", ТОВ "ЛІГАЛ АРТ", ВАТ "Сібіар" і від приватної особи - Вікторії Олексіївни Воскобойникової. У заявках вказується написання товарного знака "Новачок", "Novichok", "Novichek". Заявки були подані 20 і 27 березня, 3, 5, 6 квітня.
"Заявки стосуються алкогольної і безалкогольної продукції, фармацевтичних виробів. У 2018 року заявки надійшли в березні-квітні", - розповіли в прес-службі Роспатенту.
Як повідомляє УНН, на Кубані (в Росії - ред.) Одного з з розробників отруйних речовин класу "Новачок" Володимира Углєв збила машина.