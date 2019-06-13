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Роскомнадзор: мы не получали запросов от "Коммунистов России" о блокировке сериала "Чернобыль"

Киев • УНН

 • 7878 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Роскомнадзор пока не получил от партии “Коммунисты России” обращение с требованием ограничить доступ к мини-сериалу HBO “Чернобыль” об аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства в четверг, пишет УНН.

Роскомнадзор: мы не получали запросов от "Коммунистов России" о блокировке сериала "Чернобыль"

“Роскомнадзор пока не получал от партии „Коммунисты России“ просьбу ограничить доступ к сериалу „Чернобыль“. Как только обращение поступит, ведомство его рассмотрит и ответит в установленном законом порядке”, — говорится в ответе за запрос агентства.

Ранее пресс-служба “Коммунистов России” сообщила, что партия обратилась в ведомство с требованием ограничить доступ к мини-сериалу. Также члены партии выступают за возбуждение в отношении создателей картины уголовного дела о клевете. По словам главы исполкома ЦК партии Сергея Малинковича, трагедия на АЭС стала “объектом идеологической манипуляции со стороны телеканала”.

Премьера картины на канале HBO состоялась 7 мая. Главные роли в сериале исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис.

Напоминаем, автор сериала “Чернобыль” призвал туристов с уважением относиться к Припяти.

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