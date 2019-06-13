Автор серіалу "Чорнобиль" закликав туристів з повагою ставитися до Прип'яті
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Автор і творець визнаного критиками одним з кращих телевізійних серіалів поточного року "Чорнобиль" Крейг Мейзін попросив туристів, які подорожують в Прип'ять, та її околиці, ставитися до місцевості з "повагою до всіх, хто постраждав і став жертвою" трагедії, передає УНН з посиланням на DW.
Заява Мейзіна послідувала після появи тенденції у користувачів соцмереж публікувати фото з Чорнобильської зони відчуження, багато з яких громадськість засудила як "недоречні", зокрема фото однієї жінки в білизні.
"Якщо ви здійснюєте візит, будь ласка, пам'ятайте, що там сталася жахлива трагедія", - сказав Мейзін.
Особливо популярні серед користувачів Instagram фото з покинутим парком розваг у Прип'яті і великою купою протигазів, залишених ліквідаторами.
Раніше Reuters повідомляв, посилаючись на заяви агентства по туризму, що кількість запитів на відвідування Чорнобильської зони зросла на 40% з моменту прем'єри міні-серіалу.
Як повідомляв УНН, в неділю в зоні ЧАЕС виявили сталкерів з Рівненської області.