Создатель "Чернобыля" призвал туристов с уважением относиться к Припяти
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Автор и создатель признанного критиками одним из лучших телевизионных сериалов текущего года "Чернобыль" Крейг Мэйзин попросил туристов, путешествующих в Припять, и ее окрестности, относиться к местности с "уважением ко всем, кто пострадал и стал жертвой" трагедии, передаёт УНН со ссылкой на DW.
Заявление Мэйзина последовало после появления тенденции у пользователей соцсетей публиковать фото с Чернобыльской зоны отчуждения, многие из которых общественность осудила как "неуместные", в частности фото одной женщины в белье.
"Если вы совершаете визит, пожалуйста, помните, что там произошла ужасная трагедия", - сказал Мэйзин.
Особенно популярны среди пользователей Instagram фото с заброшенным парком развлечений в Припяти и большой кучей противогазов, оставленных ликвидаторами.
Ранее Reuters сообщал, ссылаясь на заявления агентства по туризму, что количество запросов на посещение Чернобыльской зоны выросло на 40% с момента премьеры мини-сериала.
Как сообщал УНН, в воскресенье в зоне ЧАЭС обнаружили сталкеров из Ровенской области.