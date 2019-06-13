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Роскомнадзор: ми не отримували запитів від "Комуністів Росії" про блокування серіалу "Чорнобиль"

Київ • УНН

 • 7878 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Роскомнадзор поки не отримав від партії “Комуністи Росії” звернення з вимогою обмежити доступ до міні-серіалу HBO “Чорнобиль” про аварію на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року, повідомили ТАСС в прес-службі відомства в четвер, пише УНН.

Роскомнадзор: ми не отримували запитів від "Комуністів Росії" про блокування серіалу "Чорнобиль"

“Роскомнадзор поки не отримував від партії „Комуністи Росії“ прохання обмежити доступ до серіалу „Чорнобиль“. Як тільки звернення надійде, відомство його розгляне і відповість в установленому законом порядку”, — йдеться у відповіді за запит агентства.

Раніше прес-служба “Комуністів Росії” повідомила, що партія звернулася до відомства з вимогою обмежити доступ до міні-серіалу. Також члени партії виступають за порушення стосовно творців картини кримінальної справи про наклеп. За словами глави виконкому ЦК партії Сергія Малінковича, трагедія на АЕС стала “об’єктом ідеологічної маніпуляції з боку телеканалу”.

Прем’єра картини на каналі HBO відбулася 7 травня. Головні ролі в серіалі виконали Емілі Уотсон, Стеллан Скарсгард і Джаред Харріс.

Нагадуємо, автор серіалу “Чорнобиль” закликав туристів з повагою ставитися до Прип’яті.

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