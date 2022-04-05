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россию сейчас не убрать из Совета безопасности ООН - Кулеба

Киев • УНН

 • 283890 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Убрать россию из Совета Безопасности ООН можно лишь исключив ее из организации. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в прямом эфире Twitter, пишет УНН.

россию сейчас не убрать из Совета безопасности ООН - Кулеба

Цитата

"Эта процедура (исключения россии из ООН – ред.) не может быть применена в настоящее время. Я знаю, что многие хотят, чтобы россия была исключена из Совета Безопасности ООН, но их нельзя исключить оттуда, если вы не уберете их полностью из организации, или организация перестанет существовать. Что означает, что все гораздо сложнее", - сказал Кулеба.

"Как постоянный член Совета Безопасности россия имеет определенные полномочия, которые позволяют ей блокировать любые действия против нее на этом уровне", - добавил он.

Детали

В то же время, по словам министра, россия не имеет ни юридического, ни политического, ни морального права оставаться в Совете по правам человека ООН.

"Я знаю, что некоторые страны до сих пор не готовы поддержать инициативу о лишении России права членства в Совете ООН по правам человека. Еще колеблющихся приглашаю в Киев, в Бучу и другие села и города, ставшие местом преступлений русских зверств. Я не сомневаюсь, что эти страны передумают и поддержат Украину и другие страны, которые хотят исключить Россию из Совета по правам человека", - добавил глава украинского МИДа.

Ранее

Как писал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский во вторник выступил на заседании Совета Безопасности ООН, где рассказал о зверствах россиян в Буче и призвал ООН определиться со своим путем и вспомнить об уставе.

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