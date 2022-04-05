У ООН есть два пути - устранить россию или самораспуститься: главное из выступления Зеленского

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"Вчера я побывал в Буче, которую недавно освободили от российских сил, это недалеко от Киева. Там нет ни одного преступления, которое они б не совершили. Российкие военные искали и убивали тех, кто служит нашей стране, убивали людей рядом с их домами. Они убивали целые семьи – взрослых и детей. Они пытались сжечь тела. Я обращаюсь от имени тех людей, которые чтят память погибших ежедневно, тех кто был убит, застрелен в затылок после того как подвергся пыткам", - сказал Президент Украины в начале выступления.

Детали

По мнению главы государства, действия оккупантов не отличаются от действий террористов, например, ИГИЛ, только в данном случае все эти действия осуществляет член Совета Безопасности ООН.

"Что же делает Совет Безопасности? Где он вообще? Совет Безопасности есть, но где дело его рук? Где тот мир, который ему поручено защищать? Очевидно, что главный орган, которому поручено обеспечивать мир, не может работать эффективно", - отметил Зеленский.

Он предупредил, что миру еще только предстоит увидеть, что российские войска сделали в других регионах Украины: Мариуполь, Харьков, Чернобыль, Бородянка – многие другие населенные пункты Украины похожи на Бучу.

По словам Президента, россия нарушает первую статью устава ООН. При этом, отметил он, рф винит всех остальных, пытаясь оправдать свои действия, ссылаются на самые разные версии, заявляют даже о том, что тела в освобожденные города якобы подкинули.

"Но сейчас 2022 год, и у нас есть убедительные доказательства. У нас есть спутниковые снимки, мы сможем провести полноценное расследование, и именно в этом мы заинтересованы", - подчеркнул Глава государства.

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Он заявил, что Украина заинтересована в том, чтоб открыть максимальный доступ для журналистов и международных учреждений, привлечь Международный криминальный суд.

Также Зеленеский в своем выступлении отметил, что российское руководство ведет себя как колонизатор в древние времена.

"Им нужно наше благосостояние, они уже депортировали наших граждан в свою страну, похитили более 2 тысяч детей и продолжают эти действия. Россия намерена превратить украинцев в молчаливых рабов, российские военные разграбляют украинские города и деревни, которые попадают под их контроль, убивают граждан, крадут все – продовольствие, золотые украшения, сережки срывают из ушей, пользуются вето в Совете безопасности", - утверждает он.

Зеленский отметил, что россия подрывает всю международную архитектуру безопасности, и ООН не должен позволить, чтоб это осталось безнаказанным. Так как, если это продолжиться, страны будут полагаться на силу, а не на международное право.

Устав ООН необходимо восстановить незамедлительно, считает Президент, необходимо провести реформу системы ООН. По мнению Зеленского, нужна справедливая представленность в Совете Безопасности всех регионов мира, необходимо чтоб агрессор прекратил свои действия.

"Я предлагаю организовать глобальную конференцию. Это можно сделать в мирном Киеве. На этой конференции мы поговорим о том, как реформировать систему безопасности в мире. Поговорим о том, как гарантировать границы и непрекосновенность государств, как подкрепить международное право", - отметил Глава государства.

Он напомнил, что Украина всегда была привердены миру – летом наша страна помогла эвакуировать из Афганистана около 1000 человек вне зависимости от религии или национальности.

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"Украина имеет нравственное право предлагать реформу международной системы безопасности. Мы это доказывали всем не только в спокойные, но и в темные времена, а сейчас нам нужно решение Совета Безопасности ради мира в Украине. Если вы не знаете, как принять это решение, то у вас есть два варианта: либо устранить Россию как источник войны и агрессора, чтоб россия не блокировала решения, связанные с ее собственной агрессией и войной, и потом мы должны сделать все, чтоб установился мир", - подчеркнул Зеленский.

"Или у нас есть другой вариант – реформа. Самораспуститесь. Работайте ради мира. Но саморозпуск, это последний выход, если вы не можете обеспечить мир. Если кроме разговоров вы ни на что не способны – другого вам не остается", - добавил Глава государства.

Напомним

В Нью-Йорке началось заседание Совета Безопасности ООН, созванное для обсуждения ситуации в Украине после вторжения Российской Федерации.