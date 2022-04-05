У ООН есть два пути - устранить россию или самораспуститься: главное из выступления Зеленского

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 13148 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 48050 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 41269 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 75076 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 114581 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 142938 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 305747 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 137272 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123801 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 398550 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
52%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 26197 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 34567 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 34201 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 23380 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 20358 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 48050 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 305747 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 320465 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 398550 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 373535 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

Дюна 3. Мессия: Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 80 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 12122 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 86788 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 119809 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 139266 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

У ООН есть два пути - устранить россию или самораспуститься: главное из выступления Зеленского

Киев • УНН

 • 226869 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник выступил на заседании Совета Безопасности ООН, где рассказал о зверствах россиян в Буче и призвал ООН определиться со своим путем и вспомнить об уставе, пишет корреспондент УНН.

У ООН есть два пути - устранить россию или самораспуститься: главное из выступления Зеленского

Цитата

"Вчера я побывал в Буче, которую недавно освободили от российских сил, это недалеко от Киева. Там нет ни одного преступления, которое они б не совершили. Российкие военные искали и убивали тех, кто служит нашей стране, убивали людей рядом с их домами. Они убивали целые семьи – взрослых и детей. Они пытались сжечь тела. Я обращаюсь от имени тех людей, которые чтят память погибших ежедневно, тех кто был убит, застрелен в затылок после того как подвергся пыткам", - сказал Президент Украины в начале выступления.

Детали

По мнению главы государства, действия оккупантов не отличаются от действий террористов, например, ИГИЛ, только в данном случае все эти действия осуществляет член Совета Безопасности ООН.

"Что же делает Совет Безопасности? Где он вообще? Совет Безопасности есть, но где дело его рук? Где тот мир, который ему поручено защищать? Очевидно, что главный орган, которому поручено обеспечивать мир, не может работать эффективно", - отметил Зеленский.

Он предупредил, что миру еще только предстоит увидеть, что российские войска сделали в других регионах Украины: Мариуполь, Харьков, Чернобыль, Бородянка – многие другие населенные пункты Украины похожи на Бучу.

По словам Президента, россия нарушает первую статью устава ООН. При этом, отметил он, рф винит всех остальных, пытаясь оправдать свои действия, ссылаются на самые разные версии, заявляют даже о том, что тела в освобожденные города якобы подкинули.

"Но сейчас 2022 год, и у нас есть убедительные доказательства. У нас есть спутниковые снимки, мы сможем провести полноценное расследование, и именно в этом мы заинтересованы", - подчеркнул Глава государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вторжение в Украину: россия использовала кассетные боеприпасы не менее 24 раз - ООН

Он заявил, что Украина заинтересована в том, чтоб открыть максимальный доступ для журналистов и международных учреждений, привлечь Международный криминальный суд.

Также Зеленеский в своем выступлении отметил, что российское руководство ведет себя как колонизатор в древние времена.

"Им нужно наше благосостояние, они уже депортировали наших граждан в свою страну, похитили более 2 тысяч детей и продолжают эти действия. Россия намерена превратить украинцев в молчаливых рабов, российские военные разграбляют украинские города и деревни, которые попадают под их контроль, убивают граждан, крадут все – продовольствие, золотые украшения, сережки срывают из ушей, пользуются вето в Совете безопасности", - утверждает он.

Зеленский отметил, что россия подрывает всю международную архитектуру безопасности, и ООН не должен позволить, чтоб это осталось безнаказанным. Так как, если это продолжиться, страны будут полагаться на силу, а не на международное право.

Устав ООН необходимо восстановить незамедлительно, считает Президент, необходимо провести реформу системы ООН. По мнению Зеленского, нужна справедливая представленность в Совете Безопасности всех регионов мира, необходимо чтоб агрессор прекратил свои действия.

"Я предлагаю организовать глобальную конференцию. Это можно сделать в мирном Киеве. На этой конференции мы поговорим о том, как реформировать систему безопасности в мире. Поговорим о том, как гарантировать границы и непрекосновенность государств, как подкрепить международное право", - отметил Глава государства.

Он напомнил, что Украина всегда была привердены миру – летом наша страна помогла эвакуировать из Афганистана около 1000 человек вне зависимости от религии или национальности.

Цитата

"Украина имеет нравственное право предлагать реформу международной системы безопасности. Мы это доказывали всем не только в спокойные, но и в темные времена, а сейчас нам нужно решение Совета Безопасности ради мира в Украине. Если вы не знаете, как принять это решение, то у вас есть два варианта: либо устранить Россию как источник войны и агрессора, чтоб россия не блокировала решения, связанные с ее собственной агрессией и войной, и потом мы должны сделать все, чтоб установился мир", - подчеркнул Зеленский.

"Или у нас есть другой вариант – реформа. Самораспуститесь. Работайте ради мира. Но саморозпуск, это последний выход, если вы не можете обеспечить мир. Если кроме разговоров вы ни на что не способны – другого вам не остается", - добавил Глава государства.

Напомним

В Нью-Йорке началось заседание Совета Безопасности ООН, созванное для обсуждения ситуации в Украине после вторжения Российской Федерации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$60.94
Bitcoin
$77,702.40
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.58
Золото
$3,062.05
Ethereum
$1,485.44