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ООН має два шляхи - усунути росію або саморозпуститися: головне з виступу Зеленського

Київ • УНН

 • 226869 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вівторок виступив на засіданні Ради Безпеки ООН, де розповів про звірства росіян у Бучі та закликав ООН визначитися зі своїм шляхом та згадати про статут, пише кореспондент УНН.

ООН має два шляхи - усунути росію або саморозпуститися: головне з виступу Зеленського

Цитата

"Вчора я побував у Бучі, яку нещодавно звільнили від російських сил, це недалеко від Києва. Там немає жодного злочину, який вони б не вчинили. Російські військові шукали і вбивали тих, хто служить нашій країні, вбивали людей поруч з їхніми будинками. Вони вбивали цілі сім'ї - дорослих і дітей. Вони намагалися спалити тіла. Я звертаюся від імені тих людей, які вшановують пам'ять загиблих щодня, тих хто був убитий, застрелений в потилицю після того як піддався тортурам", - сказав Президент України на початку виступу.

Деталі

На думку глави держави, дії окупантів не відрізняються від дій терористів, наприклад, ІДІЛ, тільки в даному випадку всі ці дії здійснює член Ради Безпеки ООН.

"Що ж робить Рада Безпеки? Де вона взагалі? Рада безпеки є, але де справа її рук? Де той мир, який їй доручено захищати? Очевидно, що головний орган, якому доручено забезпечувати мир, не може працювати ефективно", - зазначив Зеленський.

Він попередив, що світу ще тільки належить побачити, що російські війська зробили в інших регіонах України: Маріуполь, Харків, Чорнобиль, Бородянка - багатьох інших населених пунктах України, схожих на Бучу.

За словами Президента, Росія порушує першу статтю Статуту ООН. При цьому, зазначив він, рф звинувачує всіх інших, намагаючись виправдати свої дії, посилаються на найрізноманітніші версії, заявляють навіть про те, що тіла у звільнені міста нібито підкинули.

"Але зараз 2022 рік, і у нас є переконливі докази. У нас є супутникові знімки, ми зможемо провести повноцінне розслідування, і саме в цьому ми зацікавлені", - наголосив Глава держави.

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Він заявив, що Україна зацікавлена в тому, щоб відкрити максимальний доступ для журналістів і міжнародних установ, залучити Міжнародний кримінальний суд.

Також Зеленеський у своєму виступі зазначив, що російське керівництво поводиться як колонізатор в стародавні часи.

"Їм потрібен наш добробут, вони вже депортували наших громадян у свою країну, викрали понад 2 тисячі дітей і продовжують ці дії. Росія має намір перетворити українців на мовчазних рабів, російські військові розграбовують українські міста і села, які потрапляють під їх контроль, вбивають громадян, крадуть все - продовольство, золоті прикраси, сережки зривають з вух, користуються вето в Раді Безпеки", - стверджує він.

Зеленський зазначив, що Росія підриває всю міжнародну архітектуру безпеки, і ООН не повинна дозволити, щоб це залишилося безкарним. Так як, якщо це продовжитися, країни будуть покладатися на силу, а не на міжнародне право.

Статут ООН необхідно відновити негайно, вважає Президент, необхідно провести реформу системи ООН. На думку Зеленського, потрібна справедлива представленість в Раді Безпеки всіх регіонів світу, необхідно, щоб агресор припинив свої дії.

"Я пропоную організувати глобальну конференцію. Це можна зробити в мирному Києві. На цій конференції ми поговоримо про те, як реформувати систему безпеки в світі. Поговоримо про те, як гарантувати кордони і незаперечність держав, як підкріпити міжнародне право", - зазначив Глава держави.

Він нагадав, що Україна завжди була прихильна миру - влітку наша країна допомогла евакуювати з Афганістану близько 1000 осіб незалежно від релігії або національності.

Цитата

"Україна має моральне право пропонувати реформу міжнародної системи безпеки. Ми це доводили всім не тільки в спокійні, але і в темні часи, а зараз нам потрібне рішення Ради Безпеки заради миру в Україні. Якщо ви не знаєте, як прийняти це рішення, то у вас є два варіанти: або усунути Росію як джерело війни і агресора, щоб Росія не блокувала рішення, пов'язані з її власною агресією і війною, і потім ми повинні зробити все, щоб встановився мир", - підкреслив Зеленський.

"Або у нас є інший варіант - реформа. Саморозпустіться. Працюйте заради миру. Але саморозпуск, це останній вихід, якщо ви не можете забезпечити мир. Якщо крім розмов ви ні на що не здатні - іншого вам не залишається", - додав Глава держави.

Нагадаємо

У Нью-Йорку почалося засідання Ради Безпеки ООН, скликане для обговорення ситуації в Україні після вторгнення Російської Федерації.

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