росію зараз не прибрати з Ради безпеки ООН - Кулеба

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"Ця процедура (виключення росії з ООН-ред.) не може бути застосована в даний час. Я знаю, що багато хто хоче, щоб росія була виключена з Ради Безпеки ООН, але їх не можна виключити звідти, якщо ви не приберете їх повністю з організації, або організація перестане існувати. Що означає, що все набагато складніше", - сказав Кулеба.

"Як постійний член Ради Безпеки росія має певні повноваження, які дозволяють їй блокувати будь-які дії проти неї на цьому рівні", - додав він.

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У той же час, за словами міністра, росія не має ні юридичного, ні політичного, ні морального права залишатися в Раді з прав людини ООН.

"Я знаю, що деякі країни досі не готові підтримати ініціативу про позбавлення росії права членства в Раді ООН з прав людини. Ще тих, хто вагається запрошую до Києва, в Бучу та інші села і міста, що стали місцем злочинів російських звірств. Я не сумніваюся, що ці країни передумають і підтримають Україну та інші країни, які хочуть виключити Росію з Ради з прав людини", - додав глава українського МЗС.

Раніше

Як писав УНН, Президент України Володимир Зеленський у вівторок виступив на засіданні Ради Безпеки ООН, де розповів про звірства росіян у Бучі та закликав ООН визначитися зі своїм шляхом та згадати про статут.