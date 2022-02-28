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15 марта, 19:03 • 75876 просмотра

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Россию сбросили с неба: уже 32 страны закрыли воздушное пространство российским авиакомпаниям

Киев • УНН

 • 221827 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Почти все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний. Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 28 февраля, пишет УНН.

Цитата

“Россию сбросили с неба. Почти все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний. Всего 32 страны закрыли небо россиянам”, - написал министр.

Детали

Как свидетельствует обнародованная инфографика, небо для России закрыли Великобритания, Норвегия, Канада, Северная Македония, а также страны Европейского Союза для: самолетов, которые находятся в российской собственности; самолетов, которые имеют российскую регистрацию; самолетов, которые находятся под контролем России; частных самолетов российских олигархов.

Напомним

Ранее УНН писал, что из-за войны России против Украины страны Евросоюза планируют полностью закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Контекст

24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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