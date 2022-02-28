Росію скинули з неба: вже 32 країни закрили повітряний простір російським авіакомпаніям
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній. Про це повідомив у Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок, 28 лютого, пише УНН.
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“Росію скинули з неба. Майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній. Всього 32 країни закрили небо росіянам”, - написав міністр.
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Як свідчить оприлюднена інфографіка, небо для Росії закрили Велика Британія, Норвегія, Канада, Північна Македонія, а також країни Європейського Союзу для: літаків, які перебувають у російській власності; літаків, які мають російську реєстрацію; літаків, які перебувають під контролем Росії; приватних літаків російських олігархів.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що через війну Росії проти України країни Євросоюзу планують повністю закрити свій повітряний простір для російських авіакомпаній.
Контекст
24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.