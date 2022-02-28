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Росію скинули з неба: вже 32 країни закрили повітряний простір російським авіакомпаніям

Росію скинули з неба: вже 32 країни закрили повітряний простір російським авіакомпаніям

Київ • УНН

 • 221832 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній. Про це повідомив у Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок, 28 лютого, пише УНН.

Цитата

“Росію скинули з неба. Майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній. Всього 32 країни закрили небо росіянам”, - написав міністр.

Деталі

Як свідчить оприлюднена інфографіка, небо для Росії закрили Велика Британія, Норвегія, Канада, Північна Македонія, а також країни Європейського Союзу для: літаків, які перебувають у російській власності; літаків, які мають російську реєстрацію; літаків, які перебувають під контролем Росії; приватних літаків російських олігархів.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що через війну Росії проти України країни Євросоюзу планують повністю закрити свій повітряний простір для російських авіакомпаній.

Контекст

24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

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