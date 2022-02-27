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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Євросоюз може повністю закрити небо для Росії – ЗМІ

Євросоюз може повністю закрити небо для Росії – ЗМІ

Київ • УНН

 • 189080 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Через війну Росії проти України країни Євросоюзу планують повністю закрити свій повітряний простір для російських авіакомпаній. Про це заявив журналіст німецького телеканалу ARD Маттіас Дайс, передає УНН.

Цитата

“Країни ЄС закривають повітряний простір для російських авіакомпаній. Щойно підтвердило мені надійне джерело”, — йдеться в повідомленні.

EXKLUSIV: EU-Staaten machen Luftraum für russische Airlines dicht. Ist mir gerade aus verlässlicher Quelle bestätigt worden.

ARD-Hauptstadtstudio

— Matthias Deiss (@MatthiasDeiss) February 26, 2022

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