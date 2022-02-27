Евросоюз может полностью закрыть небо для России - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Из-за войны России против Украины страны Евросоюза планируют полностью закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Об этом заявил журналист немецкого телеканала ARD Маттиас Дайс, передает УНН.
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“Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний. Только что подтвердил мне надежный источник”, — говорится в сообщении.
EXKLUSIV: EU-Staaten machen Luftraum für russische Airlines dicht. Ist mir gerade aus verlässlicher Quelle bestätigt worden.
ARD-Hauptstadtstudio