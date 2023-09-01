россию и беларусь пригласили на банкет по случаю вручения Нобелевских премий

ukru
15:57 • 40121 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 89366 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 100058 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 81347 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 79808 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 107544 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130155 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 164932 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 196377 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137145 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

13 марта, 09:55 • 30247 просмотра
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 23299 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 105102 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 100001 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 85824 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 164939 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 196384 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 139198 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 145888 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 182538 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 23169 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 85824 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 118676 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154520 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161485 просмотра
Актуальное
россию и беларусь пригласили на банкет по случаю вручения Нобелевских премий

россию и беларусь пригласили на банкет по случаю вручения Нобелевских премий

Киев • УНН

 • 566351 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Послы россии и беларуси снова приглашены на банкет в Стокгольме по случаю вручения Нобелевских премий, сообщает Нобелевский фонд. В прошлом году их не включили в число приглашенных из-за войны в Украине, сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Дипломаты россии, беларуси и Ирана в этом году были снова приглашены на банкет в Стокгольме по случаю вручения Нобелевских премий. В фонде заявили, что стремятся привлечь даже тех, кто не разделяет ценностей Нобелевской премии.

"Очевидно, что мир все больше делится на сферы, где диалог между людьми с разными взглядами сужается. Чтобы противостоять этой тенденции, мы сейчас расширяем число наших приглашений, чтобы отметить и понять Нобелевскую премию, а также важность свободной науки, свободной культуры и свободных, мирных обществ", - объяснил решение исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен.

Шведский депутат Европарламента от либеральной партии Карин Карлсбро обвинила Фонд в создании "опасного прецедента". По ее словам, Фонд "дал зеленый свет приглашению россии на гламурную вечеринку, в то время как ракеты падают на украинские культурные центры и убивают детей".

Выступая перед общественным радио Швеции, она назвала россию, беларусь и Иран "государствами-изгоями", которые "угнетают своих граждан, ведут войну и террор против собственного народа и соседних стран". "Это страны, которые никоим образом не поддерживают демократические ценности", - подчеркнула Карин Карлсбро.

Дополнение

В прошлом году Нобелевский фонд заявил, что послы россии и беларуси не будут приглашены из-за российской агрессии против Украины. Иран также не был приглашен в прошлом году. Тегеран уже давно сталкивается с критикой за свою ситуацию с правами человека. ООН заявила, что правительство этой страны могло совершить преступления против человечности, подавляя протесты в прошлом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Спросите у господина пригожина": Кулеба объяснил, почему Украина не будет вести переговоры с путиным

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы