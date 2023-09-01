россию и беларусь пригласили на банкет по случаю вручения Нобелевских премий

Детали

Дипломаты россии, беларуси и Ирана в этом году были снова приглашены на банкет в Стокгольме по случаю вручения Нобелевских премий. В фонде заявили, что стремятся привлечь даже тех, кто не разделяет ценностей Нобелевской премии.

"Очевидно, что мир все больше делится на сферы, где диалог между людьми с разными взглядами сужается. Чтобы противостоять этой тенденции, мы сейчас расширяем число наших приглашений, чтобы отметить и понять Нобелевскую премию, а также важность свободной науки, свободной культуры и свободных, мирных обществ", - объяснил решение исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен.

Шведский депутат Европарламента от либеральной партии Карин Карлсбро обвинила Фонд в создании "опасного прецедента". По ее словам, Фонд "дал зеленый свет приглашению россии на гламурную вечеринку, в то время как ракеты падают на украинские культурные центры и убивают детей".

Выступая перед общественным радио Швеции, она назвала россию, беларусь и Иран "государствами-изгоями", которые "угнетают своих граждан, ведут войну и террор против собственного народа и соседних стран". "Это страны, которые никоим образом не поддерживают демократические ценности", - подчеркнула Карин Карлсбро.

Дополнение

В прошлом году Нобелевский фонд заявил, что послы россии и беларуси не будут приглашены из-за российской агрессии против Украины. Иран также не был приглашен в прошлом году. Тегеран уже давно сталкивается с критикой за свою ситуацию с правами человека. ООН заявила, что правительство этой страны могло совершить преступления против человечности, подавляя протесты в прошлом году.

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