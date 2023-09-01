росію і білорусь запросили на банкет з нагоди вручення Нобелівських премій

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Дипломатів росії, білорусі та Ірану цього року було знову запрошено на банкет у Стокгольмі з нагоди вручення Нобелівських премій. У фонді заявили, що прагнуть залучити навіть тих, хто не поділяє цінностей Нобелівської премії.

"Очевидно, що світ дедалі більше ділиться на сфери, де діалог між людьми з різними поглядами звужується. Щоб протистояти цій тенденції, ми зараз розширюємо кількість наших запрошень, щоб відзначити і зрозуміти Нобелівську премію, а також важливість вільної науки, вільної культури і вільних, мирних суспільств", - пояснив рішення виконавчий директор Нобелівського фонду Відар Хельгесен.

Шведський депутат Європарламенту від ліберальної партії Карін Карлсбро звинуватила Фонд у створенні "небезпечного прецеденту". За її словами, Фонд "дав зелене світло запрошенню росії на гламурну вечірку, у той час як ракети падають на українські культурні центри і вбивають дітей".

Виступаючи перед громадським радіо Швеції, вона назвала росію, білорусь та Іран "державами-вигнанцями", які "пригноблюють своїх громадян, ведуть війну і терор проти власного народу і сусідніх країн"."Це країни, які жодним чином не підтримують демократичні цінності", - наголосила Карін Карлсбро.

Доповнення

Минулого року Нобелівський фонд заявив, що посли росії та білорусі не будуть запрошені через російську агресію проти України. Іран також не був запрошений минулого року. Тегеран уже давно стикається з критикою за свою ситуацію з правами людини. ООН заявила, що уряд цієї країни міг скоїти злочини проти людяності, придушуючи протести минулого року.

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