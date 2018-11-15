Российскую агрессию и санкции обсудят на заседании комиссии Украина-США

"Идет последняя подготовка с нашими партнерами, большая делегация... Комиссия первый раз собиралась в 2009 году. Сейчас мы говорим о новом формате. И это фактически будет инаугурационное заседание в новом формате. Три больших блока вопросов - это безопасность и противодействие российской агрессии, это энергетика и экономические вопросы, это вопросы верховенства права, гуманитарные вопросы", - сказал он.

По словам Чалого, Комиссия отражает то углубление и новый формат отношений, который требует новых институциональных механизмов.

Отвечая на вопрос о том, чего можно ожидать от такого заседания Комиссии, посол Украины в США сказал: "Мы готовим сейчас совместное заявление - государственного секретаря (США - ред.) и министра иностранных дел (Украины - ред.). И в этом совместном заявлении будут отражены ключевые моменты, политические сигналы, как характер базового, так и реагирования на текущую ситуацию. В частности, найдут свое отражение и позиции по санкциям, позиции по освобождению наших заложников из России, пожалуй, и по рельсовым выборам, которыми сейчас пытается манипулировать Россия. То есть, будет заявление и будут рабочие планы на два года".

Также посол отметил, что, по предварительным прогнозам, Комиссия стратегического партнерства Украины и США будет собираться на регулярной основе - дважды в год.

Напомним, 16 ноября в Вашингтоне состоится инаугурационное заседание обновленного формата Комиссии стратегического партнерства Украина-США. Мероприятие пройдет под совместным председательством глав внешнеполитических ведомств Украины и США.

Ранее Украина и США приняли решение о возобновлении работы Комиссии стратегического партнерства, заседание которого состоится 16 ноября.

Добавим, США после "выборов" в ОРДЛО напомнили России о санкциях.