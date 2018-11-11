Україна і США відновлюють роботу Комісії стратегічного партнерства
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Україна і США ухвалили рішення про відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства, засідання якої відбудеться 16 листопада. Про це під час брифінгу у Парижі повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Відбулося більше 40 зустрічей у тому числі з президентом США... Можу наголосити про домовленість проведення 16 листопада Комісії стратегічного партнерства у Вашингтоні на рівні міністрів закордонних справ. Комісія була започаткована майже 10 років тому, і було домовлено відродити її роботу як символ того, що партнерство між Україною і Сполученими штатами носить, дійсно, стратегічний характер”, — сказав Порошенко.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель засудили фейкові “вибори” на тимчасово окупованій території Донбасу.
Як повідомляв УНН, Польща закликала ввести санкції щодо осіб, причетних до проведення так званих “виборів” на тимчасово неконтрольованій території окремих районів Донецької та Луганської областей.