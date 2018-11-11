Макрон та Меркель засудили “вибори” в ОРДЛО - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель засудили фейкові “вибори” на тимчасово окупованій території Донбасу. Про це у twitter написав президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Під час тристоронньої зустрічі за участі Президента Франції та Канцлера Німеччини висловили тверду позицію щодо засудження фейкових „виборів“ на Донбасі і підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України”, — йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що замість виконання Мінських угод Росія дотує корумпованих “лідерів” тимчасово окупованого Донбасу та усталює статус-кво через бутафорські “вибори”.
Як повідомляв УНН, Польща закликала ввести санкції щодо осіб, причетних до проведення так званих “виборів” на тимчасово неконтрольованій території окремих районів Донецької та Луганської областей.