Макрон та Меркель засудили “вибори” в ОРДЛО - Порошенко

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель засудили фейкові “вибори” на тимчасово окупованій території Донбасу. Про це у twitter написав президент України Петро Порошенко, передає УНН.

“Під час тристоронньої зустрічі за участі Президента Франції та Канцлера Німеччини висловили тверду позицію щодо засудження фейкових „виборів“ на Донбасі і підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України”, — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що замість виконання Мінських угод Росія дотує корумпованих “лідерів” тимчасово окупованого Донбасу та усталює статус-кво через бутафорські “вибори”.

Як повідомляв УНН, Польща закликала ввести санкції щодо осіб, причетних до проведення так званих “виборів” на тимчасово неконтрольованій території окремих районів Донецької та Луганської областей.

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