Макрон и Меркель осудили "выборы" в ОРДЛО - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель осудили фейковые "выборы" на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом в twitter написал президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Во время трехсторонней встречи с участием Президента Франции и канцлера Германии выразили твердую позицию в отношении осуждения фейковых "выборов" на Донбассе и поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что вместо выполнения Минских соглашений Россия дотирует коррумпированных "лидеров" временно оккупированного Донбасса и упрочивает статус-кво через бутафорские "выборы" .
Как сообщал УНН, Польша призвала ввести санкции в отношении лиц, причастных к проведению так называемых "выборов" на временно неконтролируемой территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.