Украина и США возобновляют работу Комиссии стратегического партнерства
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украина и США приняли решение о возобновлении работы Комиссии стратегического партнерства, заседание которого состоится 16 ноября. Об этом во время брифинга в Париже сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Произошло более 40 встреч, в том числе, с президентом США ... Могу отметить о договоренности проведении 16 ноября Комиссии стратегического партнерства в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел. Комиссия была основана почти 10 лет назад, и было договорено возродить ее работу как символ того, что партнерство между Украиной и Соединенными штатами носит действительно стратегический характер", - сказал Порошенко.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель осудили фейковые "выборы" на временно оккупированной территории Донбасса.
Как сообщал УНН, Польша призвала ввести санкции в отношении лиц, причастных к проведению так называемых "выборов" на временно неконтролируемой территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.