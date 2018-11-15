Російську агресію та санкції обговорять на засіданні комісії Україна-США

КИЇВ. 15 листопада. УНН. На засіданні Комісії стратегічного партнерства України та США, яке відбудеться у п’ятницю у Вашингтоні, порушать питання протидії російській агресії, у тому числі, санкцій проти РФ та звільнення українських політв’язнів. Про це сказав в ефірі Голосу Америки посол України у США Валерій Чалий, передає УНН.