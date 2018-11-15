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Російську агресію та санкції обговорять на засіданні комісії Україна-США

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. На засіданні Комісії стратегічного партнерства України та США, яке відбудеться у п’ятницю у Вашингтоні, порушать питання протидії російській агресії, у тому числі, санкцій проти РФ та звільнення українських політв’язнів. Про це сказав в ефірі Голосу Америки посол України у США Валерій Чалий, передає УНН.

"Іде остання підготовка з нашими партнерами, велика делегація… Комісія перший раз збиралася у 2009 році. Зараз ми говоримо про новий формат. І це фактично буде інавгураційне засідання в новому форматі. Три великих блоки питань – це безпека й протидія російській агресії, це енергетика та економічні питання, це питання верховенства права, гуманітарні питання", - сказав він.

За словами Чалого, Комісія відображає те поглиблення і новий формат відносин, який потребує нових інституційних механізмів.

Відповідаючи на запитання про те, чого можна очікувати від такого засідання Комісії, посол України у США сказав: "Ми готуємо зараз спільну заяву – державного секретаря (США – ред.) і міністра закордонних справ (України - ред.). І в цій спільній заяві будуть відображені ключові моменти, політичні сигнали, як характер базового, так і реагування на поточну ситуацію. Зокрема, знайдуть своє відображення і позиції по санкціях, позиції по звільненню наших заручників з Росії, мабуть, і по рейкових виборах, якими зараз намагається маніпулювати Росія. Тобто, буде заява і будуть робочі плани на два роки".

Також посол зазначив, що, за попередніми прогнозами, Комісія стратегічного партнерства України та США збиратиметься на регулярній основі - двічі на рік.

Нагадаємо, 16 листопада у Вашингтоні відбудеться інавгураційне засідання оновленого формату Комісії стратегічного партнерства Україна-США. Захід пройде під спільним головуванням глав зовнішньополітичних відомств України і США.

Раніше Україна і США ухвалили рішення про відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства, засідання якої відбудеться 16 листопада

Додамо, США після "виборів" в ОРДЛО нагадали Росії про санкції.

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