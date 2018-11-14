Клімкін їде на переговори в США
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін цього тижня відвідає Сполучені Штати Америки з робочим візитом. Про це йдеться у повідомленні прес-служби МЗС України, передає УНН.
"14-16 листопада 2018 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуватиме з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки", - йдеться у повідомленні прес-служби.
Зазначається, що головною метою візиту Клімкіна є проведення 16 листопада інавгураційного засідання оновленого формату Комісії стратегічного партнерства Україна - США. Захід пройде під спільним головуванням глав зовнішньополітичних відомств України і США.
"Програмою перебування міністра Павла Клімкіна у місті Вашингтон також передбачено проведення переговорів з державним секретарем США Майклом Помпео, зустрічі з провідними американськими законодавцями й спілкування з представниками американського експертного середовища", - повідомили у МЗС.
Як повідомляв УНН, Україна і США ухвалили рішення про відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства, засідання якої відбудеться 16 листопада.