Климкин едет на переговоры в США
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на этой неделе посетит США с рабочим визитом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины, передает УНН.
"14-16 ноября 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет находиться с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что главной целью визита Климкина является проведение 16 ноября инаугурационного заседания обновленного формата Комиссии стратегического партнерства Украина - США. Мероприятие пройдет под совместным председательством глав внешнеполитических ведомств Украины и США.
"Программой пребывания министра Павел Климкин в Вашингтоне также предусмотрено проведение переговоров с государственным секретарем США Майклом Помпео, встречи с ведущими американскими законодателями и общение с представителями американской экспертной среды", - сообщили в МИД.
Как сообщал УНН, Украина и США приняли решение о возобновлении работы Комиссии стратегического партнерства, заседание которой состоится 16 ноября.