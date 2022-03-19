Российскому генералу грозит пожизненное за организацию вторжения из Крыма в Херсонскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Российскому генералу сообщили о подозрении за организацию вторжения оккупантов с временно оккупированного полуострова Крым в Херсонскую область. Ему грозит пожизненное заключение, пишет УНН со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.
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"Правоохранителями разоблачен командующий 22-го армейского корпуса Береговых войск Черноморского флота ВМФ вооруженных сил РФ генерал-майор, который организовал вторжение 24 февраля 2022 года подчиненных войск со временно оккупированного полуострова Крым на территорию Херсонской области", - указали в прокуратуре.
Детали
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора российскому генералу сообщено о подозрении в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 110 УК Украины).
Как отмечается, непосредственно перед вторжением он объяснил выстроенному личному составу необходимость эскалации войны, используя нарративы российской пропаганды. Российский генерал лично призвал подчиненных военнослужащих с оружием в руках "защитить" народ так называемых "ДНР/ЛНР", захватить и присоединить к России территории Херсонской, Запорожской и Одесской областей как будто ее исторические территории.
Установлено, что участие в вероломном нападении на Украину берут, среди других, и подчиненные подозреваемому 126 отдельная Горловская Краснознаменная, ордена Суворова бригада береговой обороны - войсковая часть 12676, и 127 отдельная разведывательная бригада - воинская часть 67606, которые входят в состав указанного армейского корпуса.
За совершение этих преступлений Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
Дополнение
Российские оккупанты заминировали путь от Босфора до Одессы, но вместо этого сами соврали, что это украинские мины.