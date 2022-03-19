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Окупанти замінували шлях від Босфору до Одеси, збрехавши, що це українські міни - дослідник

Окупанти замінували шлях від Босфору до Одеси, збрехавши, що це українські міни - дослідник

Київ • УНН

 • 246957 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Російські окупанти замінували шлях від Босфору до Одеси, та натомість самі збрехали, що це українські міни. Про це у своєму Facebook повідомив керівник проектів в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, пише УНН.

Деталі

Наголошується, що вчора морський порт Сочі направив судновласникам та капітанам суден у регіоні попередження про загрозу "підриву на мінах українських ВМС, які дрейфують у Чорному морі".

У попередженні, що підписане капітаном морського порту Сочі В'ячеславом Румянцевим 18 березня, як вказано, йдеться про наступне: “По информации, объявленной ГС (гідрографічна служба - прим. BlackSeaNews) ЧФ в ПРИП №116, из-за штормовых условий якорные мины, установленные украинскими ВМС на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск, Южный (около 420 мин типа ЯМ и ЯРМ), оторваны. Просьба соблюдать особую осторожность при плавании судов в юго-западной и северо-западной частях Черного моря из-за вероятности подрыва на дрейфующих минах”, - йдеться в оприлюдненій заяві ворога.

Андрій Клименко наголошує, що це попередження має на меті перешкодити морському трафіку комерційних суден в Чорному морі. Воно потребує негайного введеня до Чорного моря Постійної мінно-тральної группи НАТО, вказав він.

“Ще раз наголошуємо: за даними джерел BlackSeaNews, йдеться про мінування з боку ЧФ РФ рекомендованих шляхів комерційних суден від Босфору в напрямку Одеси, це прикривається брехнею про "зірвані штормом українські міни". Зауважимо, що міни, які дрейфують в штормовому морі, підрахувати неможливо в принципі - це може зробити тільки той, хто їх встановлював”, - наголосив Клименко.

Доповнення

З початку масштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже близько 14,4 тис. осіб особового складу, 213 артилерійських систем, 72 РСЗВ, 95 літаків, 115 вертольотів й сотні одиниць іншої техніки.

Українські Національні Новини

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