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Оккупанты заминировали путь от Босфора до Одессы, соврав, что это украинские мины - исследователь

Киев • УНН

 • 246956 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Российские оккупанты заминировали путь от Босфора до Одессы и сами соврали, что это украинские мины. Об этом в своем Facebook сообщил руководитель проектов в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что вчера морской порт Сочи направил судовладельцам и капитанам судов в регионе предупреждения об угрозе "подрыва на минах украинских ВМС, которые дрейфуют в Черном море".

В предупреждении, подписанном капитаном морского порта Сочи Вячеславом Румянцевым 18 марта, как указано, говорится о следующем: “По информации, объявленной ГС (гидрографическая служба - прим. BlackSeaNews) ЧФ в ПРИТ №116, из-за штормовых условий якорные мины, установленные украинскими ВМС на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск, Южный (около 420 мин типа ЯМ и ЯРМ), оторваны. Просьба соблюдать особую осторожность при плавании судов в юго-западной и северо-западной частях Черного моря из-за вероятности подрыва на дрейфующих минах”, - говорится в обнародованном заявлении врага.

Андрей Клименко отмечает, что это предупреждение имеет целью помешать морскому трафику коммерческих судов в Черном море. Оно требует немедленного введения в Черное море постоянной минно-тральной группы НАТО, указал он.

“Еще раз подчеркиваем: по данным источников BlackSeaNews, речь идет о минировании со стороны ЧФ РФ рекомендуемых путей коммерческих судов от Босфора в направлении Одессы, это прикрывается ложью о "сорванных штормом украинских минах". Заметим, что мины, которые дрейфуют в штормовом море, подсчитать невозможно в принципе - это может сделать только тот, кто их устанавливал”, - подчеркнул Клименко.

Дополнение

С начала масштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже около 14,4 тыс. человек личного состава, 213 артиллерийских систем, 72 РСЗО, 95 самолетов, 115 вертолетов и сотни единиц другой техники.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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