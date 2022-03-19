Російському генералу загрожує довічне за організацію вторгнення з Криму на Херсонщину
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Російському генералу повідомили про підозру за організацію вторгнення окупантів з тимчасово окупованого півострова Крим у Херсонську область. Йому загрожує довічне ув’язнення, пише УНН з посиланням на інформацію Офісу Генерального прокурора.
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"Правоохоронцями викрито командувача 22-го армійського корпусу Берегових військ Чорноморського флоту ВМФ збройних сил РФ генерал-майора, який організував вторгнення 24 лютого 2022 року підлеглих військ з тимчасово окупованого півострову Крим на територію Херсонської області", - вказали у прокуратурі.
Деталі
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора російському генералу повідомлено про підозру у веденні агресивної війни та посяганні на територіальну цілісність України (ч. 2 ст. 437 та ч. 3 ст. 110 КК України).
Як зазначається, безпосередньо перед вторгненням він пояснив вишикуваному особовому складу необхідність ескалації війни, використовуючи наративи російської пропаганди. Російський генерал особисто закликав підлеглих військовослужбовців зі зброєю в руках «захистити» народ так званих «ДНР/ЛНР», захопити та приєднати до Росії території Херсонської, Запорізької та Одеської областей як начебто її історичні території.
Встановлено, що участь у віроломному нападі на Україну беруть, серед інших, і підпорядковані підозрюваному 126 окрема Горлівська Червонопрапорна, ордену Суворова бригада берегової оборони - військова частина 12676, та 127 окрема розвідувальна бригада - військова частина 67606, які входять до складу вказаного армійського корпусу.
За вчинення цих злочинів Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
Доповнення
Російські окупанти замінували шлях від Босфору до Одеси, та натомість самі збрехали, що це українські міни.