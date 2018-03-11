Российского экс-разведчика могли отравить с помощью букета цветов

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 40445 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 55143 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 58647 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102379 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93611 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103725 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110747 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116991 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122521 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133944 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Российского экс-разведчика могли отравить с помощью букета цветов

Российского экс-разведчика могли отравить с помощью букета цветов

Киев  •  УНН

 • 11283 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могли отравить с помощью букета цветов, который они принесли на могилу жены Скрипаля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Сейчас букет проверяют на наличие ядовитых веществ, инфоруе издание со ссылкой на местных правоохранителей.

Согласно сообщению, Скрипаль с дочерью посетили могилу Людмилы Скрипаль за несколько часов до того, как они потеряли сознание в торговом центре в Солсбери. Перед этим полиция озвучила версию, что яд попал в организмы пострадавших за несколько часов до того, как он начал действовать.

Как сообщал УНН, сотни британцев имеют постирать одежду из-за отравления Скрипаля.

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