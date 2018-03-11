Российского экс-разведчика могли отравить с помощью букета цветов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могли отравить с помощью букета цветов, который они принесли на могилу жены Скрипаля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Сейчас букет проверяют на наличие ядовитых веществ, инфоруе издание со ссылкой на местных правоохранителей.
Согласно сообщению, Скрипаль с дочерью посетили могилу Людмилы Скрипаль за несколько часов до того, как они потеряли сознание в торговом центре в Солсбери. Перед этим полиция озвучила версию, что яд попал в организмы пострадавших за несколько часов до того, как он начал действовать.
Как сообщал УНН, сотни британцев имеют постирать одежду из-за отравления Скрипаля.