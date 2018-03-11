Російського екс-розвідника могли отруїти за допомогою букету квітів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля і його доньку Юлію могли отруїти за допомогою букета квітів, який вони принесли на могилу дружини Скрипаля. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
Наразі букет перевіряють на наявність отруйних речовин, інфорує видання з посиланням на місцевих правоохоронців.
Згідно з повідомленням, Скрипаль із донькою відвідали могилу Людмили Скрипаль за кілька годин до того, як вони знепритомніли в торговому центрі в Солсбері. Перед цим поліція озвучила версію, що отрута потрапила в організми потерпілих за кілька годин до того, як вона почала діяти.
Як повідомляв УНН, сотні британців мають випрати одяг через отруєння Скрипаля.