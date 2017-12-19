Российского чемпиона ОИ-2014 по бобслею дисквалифицировали за допинг
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал бобслеиста из РФ Алексея Воеводу от участия в Олимпийских играх по итогам расследований комиссии Освальда о применении допинга российскими спортсменами, информирует УНН со ссылкой на сайт МОК.
Результаты Воеводы — “золото” ОИ-2014 в Сочи в двойках и в четверках — были аннулированы ранее в связи с аналогичным решением по делу россиянина Александра Зубкова, с которым Воевода выступал на Олимпиаде.
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Отмечено, что в течение следующих нескольких недель будут проведены новые слушания, которые будут касаться других спортсменов.
Стоит подчеркнуть, что по итогам работы комиссии Освальда Россию лишили 11 наград Олимпиады в Сочи. В итоге РФ потеряла первое место в медальном зачете.
Как сообщали УНН, четырех представителей бобслея с РФ отстранили от соревнований.