Російського чемпіона ОІ-2014 з бобслею дискваліфікували через допінг

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) довічно дискваліфікував бобслеїста з РФ Олексія Воєводу від участі в Олімпійських іграх за підсумками розслідувань комісії Освальда про застосування допінгу російськими спортсменами, інформує УНН з посиланням на сайт МОК.

Результати Воєводи – "золото" ОІ-2014 в Сочі у двійках і в четвірках - були анульовані раніше в зв'язку з аналогічним рішенням по справі росіянина Олександра Зубкова, з яким Воєвода виступав на Олімпіаді. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спортсменам з РФ заборонили розміщувати на формі російську символіку на ОІ-2018

Зазначено, що протягом наступних кількох тижнів будуть проведені нові слухання, які стосуватимуться інших спортсменів.

Варто відзначити, що за підсумками роботи комісії Освальда Росію позбавили 11 нагород Олімпіади в Сочі. У підсумку РФ втратила перше місце в медальному заліку.

Як повідомляли УНН, чотирьох представників бобслею з РФ відсторонили від змагань.

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