Російського чемпіона ОІ-2014 з бобслею дискваліфікували через допінг
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) довічно дискваліфікував бобслеїста з РФ Олексія Воєводу від участі в Олімпійських іграх за підсумками розслідувань комісії Освальда про застосування допінгу російськими спортсменами, інформує УНН з посиланням на сайт МОК.
Результати Воєводи – "золото" ОІ-2014 в Сочі у двійках і в четвірках - були анульовані раніше в зв'язку з аналогічним рішенням по справі росіянина Олександра Зубкова, з яким Воєвода виступав на Олімпіаді.
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Зазначено, що протягом наступних кількох тижнів будуть проведені нові слухання, які стосуватимуться інших спортсменів.
Варто відзначити, що за підсумками роботи комісії Освальда Росію позбавили 11 нагород Олімпіади в Сочі. У підсумку РФ втратила перше місце в медальному заліку.
Як повідомляли УНН, чотирьох представників бобслею з РФ відсторонили від змагань.