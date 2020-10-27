Российского биатлониста лишили двух золотых наград Олимпийских игр
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признала российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты, показанные с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14, сообщает УНН со ссылкой на "ТАСС".
"Международный союз биатлонистов (IBU) решил пересмотреть дело о возможном использовании спортсменом запрещенных веществ на основании данных его биологического паспорта. Оно была закрыто в 2018 году, тогда Устюгов был признан невиновным - биатлонист доказал, что повышенный уровень гемоглобина в крови является следствием генетических мутаций, переданных ему от родителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что таким образом, Устюгов остался без золотой медали в масс-старте и "бронзы" в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также "золота" в эстафете на Олимпиаде в Сочи.
Кроме того отметим, что позже должны состояться слушания в "CAS" по делу о двухлетней дисквалификации Устюгова со стороны IBU, вынесенное в феврале 2020 года на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Спортсмена обвиняют в использовании запрещенного "Оксандролона" на основании допинг-проб, взятых у него в августе 2013 года. В марте 2020 года Устюгов подал апелляцию на решение IBU. "CAS" должен был рассмотреть апелляцию 20 октября, но из-за пандемии слушания были перенесены.
Как сообщалось ранее в УНН, экс-президент IAAF получил четыре года тюрьмы за покрытие российских допинг-тестов.