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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 58269 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 83367 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103112 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 122219 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 99780 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101008 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103583 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Российского биатлониста лишили двух золотых наград Олимпийских игр

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признала российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты, показанные с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14, сообщает УНН со ссылкой на "ТАСС".

"Международный союз биатлонистов (IBU) решил пересмотреть дело о возможном использовании спортсменом запрещенных веществ на основании данных его биологического паспорта. Оно была закрыто в 2018 году, тогда Устюгов был признан невиновным - биатлонист доказал, что повышенный уровень гемоглобина в крови является следствием генетических мутаций, переданных ему от родителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом, Устюгов остался без золотой медали в масс-старте и "бронзы" в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также "золота" в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

Кроме того отметим, что позже должны состояться слушания в "CAS" по делу о двухлетней дисквалификации Устюгова со стороны IBU, вынесенное в феврале 2020 года на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Спортсмена обвиняют в использовании запрещенного "Оксандролона" на основании допинг-проб, взятых у него в августе 2013 года. В марте 2020 года Устюгов подал апелляцию на решение IBU. "CAS" должен был рассмотреть апелляцию 20 октября, но из-за пандемии слушания были перенесены.

Как сообщалось ранее в УНН, экс-президент IAAF получил четыре года тюрьмы за покрытие российских допинг-тестов.

Украинские Национальные Новости

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