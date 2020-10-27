Російського біатлоніста позбавили двох золотих нагород Олімпійських ігор

"Міжнародний союз біатлоністів (IBU) вирішив переглянути справу про можливе використання спортсменом заборонених речовин на підставі даних його біологічного паспорта. Вона була закрита у 2018 році, тоді Устюгов був визнаний невинним - біатлоніст довів, що підвищений рівень гемоглобіну у крові є наслідком генетичних мутацій, переданих йому від батьків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином, Устюгов залишився без золотої медалі у масстарті і "бронзи" в естафеті на Олімпіаді у Ванкувері, а також "золота" в естафеті на Олімпіаді у Сочі.

Крім того зазначимо, що пізніше мають відбутися слухання в "CAS" у справі про дворічну дискваліфікацію Устюгова з боку IBU, винесену у лютому 2020 року на підставі даних московської антидопінгової лабораторії. Спортсмена звинувачують у використанні забороненого "Оксандролону" на підставі допінг-проб, узятих у нього у серпні 2013 року. У березні 2020 року Устюгов подав апеляцію на рішення IBU. "CAS" повинен був розглянути апеляцію 20 жовтня, але через пандемію слухання були перенесені.

Як повідомлялося раніше в УНН, експрезидент IAAF отримав чотири роки ув'язнення за покривання російських допінг-тестів.