Российский АвтоВАЗ останавливает производство автомобилей - WSJ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Российский производитель автомобилей АвтоВАЗ временно остановил работу, поскольку санкции Запада лишили компанию доступа к запчастям и расходным материалам. Тысячи работников остались без работы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Wall Street Journal.
Детали
Компания была вынуждена временно остановить свою деятельность, так как не могла найти необходимые детали и расходные материалы. В результате без работы останутся примерно 35 тысяч сотрудников. Это свидетельствует о том, что российская экономика начинает ощущать влияние санкций Запада, введенных в ответ на полномасштабное вторжение в Украину, отмечает издание.
АвтоВАЗ принадлежит французскому автопроизводителю Renault. По словам людей, знакомых с этим вопросом, более 20% деталей Автоваза - от разъемов до ключевой электроники - поставляют из-за пределов России.
Кроме того, российская госкомпания "Ростех" имеет 32% акций Автоваза. Генеральный директор Сергей Чемезов является близким другом президента РФ Владимира Путина и тоже попал под санкции США и ЕС.
Добавим
Четыре глобальные консалтинговые компании, которые называют “Большой четверкой” Deloitte, Ernst & Young, KPMG и PricewaterhouseCooper, прекращают сотрудничество с Россией и Беларусью на фоне вторжения РФ в Украину.