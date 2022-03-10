Российский АвтоВАЗ останавливает производство автомобилей - WSJ

Детали

Компания была вынуждена временно остановить свою деятельность, так как не могла найти необходимые детали и расходные материалы. В результате без работы останутся примерно 35 тысяч сотрудников. Это свидетельствует о том, что российская экономика начинает ощущать влияние санкций Запада, введенных в ответ на полномасштабное вторжение в Украину, отмечает издание.

АвтоВАЗ принадлежит французскому автопроизводителю Renault. По словам людей, знакомых с этим вопросом, более 20% деталей Автоваза - от разъемов до ключевой электроники - поставляют из-за пределов России.

Кроме того, российская госкомпания "Ростех" имеет 32% акций Автоваза. Генеральный директор Сергей Чемезов является близким другом президента РФ Владимира Путина и тоже попал под санкции США и ЕС.

Добавим

Четыре глобальные консалтинговые компании, которые называют “Большой четверкой” Deloitte, Ernst & Young, KPMG и PricewaterhouseCooper, прекращают сотрудничество с Россией и Беларусью на фоне вторжения РФ в Украину.