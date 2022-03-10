Російський АвтоВАЗ зупиняє виробництво автомобілів – WSJ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Російський виробник автомобілів АвтоВАЗ тимчасово зупинив роботу, оскільки санкції Заходу позбавили компанію доступу до запчастин та витратних матеріалів. Тисячі працівників залишилися без роботи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Wall Street Journal.
Деталі
Компанія була змушена тимчасово зупинити свою діяльність, тому що не могла знайти необхідні деталі та витратні матеріали. Зрештою без роботи залишаться приблизно 35 тисяч співробітників. Це свідчить про те, що російська економіка починає відчувати вплив санкцій Заходу, введених у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну, зазначає видання.
АвтоВАЗ належить французькому автовиробнику Renault. За словами людей, знайомих із цим питанням, понад 20% деталей АвтоВАЗу – від рознімань до ключової електроніки – постачають з-за меж Росії.
Крім того, російська держкомпанія "Ростех" має 32% акцій АвтоВАЗу. Генеральний директор Сергій Чемезов є близьким другом президента РФ Володимира Путіна теж потрапив під санкції США та ЄС.
Додамо
Чотири глобальні консалтингові компанії, які називають “Великою четвіркою” Deloitte, Ernst & Young, KPMG та PricewaterhouseCoopers, припиняють співпрацю з Росією та Білоруссю на тлі вторгнення РФ в Україну.