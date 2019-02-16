Российский истребитель приблизился к морским границам Латвии - ВС страны

Согласно сообщению, российский истребитель патрульные самолеты НАТО заметили над нейтральными водами Балтийского моря недалеко от морской границы территориальных вод Латвии.

Российские власти со своей стороны заявили, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей происходят в соответствии с международно-правовыми нормами.

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Как сообщал УНН, реактивные истребители Сил самообороны Японии перехватили 8 российских боевых самолетов над побережьем Японии.